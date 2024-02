Compagnie de Saint Gobain Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Der Aktienkurs von Cie De Saint-gobain hat im letzten Jahr eine Rendite von 67,34 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im "Industrie"-Sektor 67,34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 0 Prozent, und Cie De Saint-gobain liegt aktuell 67,34 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cie De Saint-gobain-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 58,3 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 69,66 EUR liegt, was einem Unterschied von +19,49 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (64,7 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über diesem Wert (+7,67 Prozent). Deshalb erhält die Aktie in Bezug auf die charttechnische Entwicklung ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Cie De Saint-gobain mit 2,37 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (0%). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Cie De Saint-gobain in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Ebenso deutet eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.