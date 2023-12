Compagnie de Saint Gobain Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Die Cie De Saint-Gobain hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,37 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies bedeutet, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das Unternehmen mit einem aktuellen Wert von 14,84 ebenfalls auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. In Bezug auf die technische Analyse wird die Cie De Saint-Gobain ebenfalls positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt eine Überperformance von 19,32 Prozent über dem Trendsignal, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 67,34 Prozent erzielt, was 67,34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.