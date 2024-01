Compagnie de Saint Gobain Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Yara International":

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Cie De Saint-gobain liegt bei 75,05, was als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 36,42 und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine Einschätzung von "überkauft".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Cie De Saint-gobain gab es in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Diskussion, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, weshalb die Aktie heute eine "neutral" Einschätzung erhält.

Mit einer Dividendenrendite von 2,37 Prozent liegt Cie De Saint-gobain 2,37 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der Branche "Bauprodukte". Aus diesem Grund wird die Aktie als lukratives Investment angesehen und erhält eine "gut" Bewertung von der Redaktion.

Im Bereich der Fundamentalanalyse hat Cie De Saint-gobain ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,84, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Bauprodukte" hat einen Wert von 0. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "neutral" Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.