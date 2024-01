Compagnie Financiere Richemont im Check!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild von Cie Financiere Richemont. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität im Netz an und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung an und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie eine Rendite von -0,54 Prozent erzielt, was 0,42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite bei -2,55 Prozent, und Cie Financiere Richemont übertrifft diesen Wert um 2,02 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Aktie von Cie Financiere Richemont hat derzeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 128,6 CHF, während der aktuelle Kurs bei 108 CHF liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 weist einen Stand von 113,13 CHF auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Cie Financiere Richemont von privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung. Dies wird durch überwiegend positive Themen rund um den Wert in den vergangenen Tagen bestätigt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

