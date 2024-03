Compagnie Financiere Richemont-Anleger wird’s freuen!

Die Cie Financiere Richemont-Aktie wurde unter Verwendung verschiedener Analyseinstrumente bewertet. Der gleitende Durchschnitt wurde verwendet, um den langfristigen Trend zu analysieren. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 125,46 CHF, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 146,25 CHF liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +16,57 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 128,33 CHF, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer positiven Bewertung führt.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurden ebenfalls analysiert. Es gab keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer neutralen Bewertung führte. Allerdings gab es eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz, was zu einer positiven Bewertung führte.

Die fundamentale Analyse ergab, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Cie Financiere Richemont-Aktie mit 21,09 unter dem Durchschnitt der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt. Dadurch wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Cie Financiere Richemont-Aktie mit 1,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,15 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Insgesamt erhält die Cie Financiere Richemont-Aktie basierend auf den verschiedenen Analyseergebnissen eine insgesamt positive Bewertung.