Compagnie Financiere Richemont Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für die Cie Financiere Richemont beträgt 2,69, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 37,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Cie Financiere Richemont 127,46 CHF erreicht, während der aktuelle Aktienkurs bei 130,45 CHF liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,35 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 115,2 CHF, was einer Distanz von +13,24 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Das führt zu einer Gesamtnote von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Cie Financiere Richemont werden auch analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigen unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Cie Financiere Richemont bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie Financiere Richemont bei 17, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 31,59) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Cie Financiere Richemont als unterbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.