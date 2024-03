Compagnie Financiere Richemont Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie Financiere Richemont beträgt 21, was im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt von 24,77 niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der fundamentalen Ebene erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Cie Financiere Richemont liegt bei 72,34 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Cie Financiere Richemont als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt um 11,46 Prozent über dem GD200-Wert und um 6,31 Prozent über dem GD50-Wert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Cie Financiere Richemont im letzten Jahr eine Rendite von -1,79 Prozent erzielt, was 10,06 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite jedoch um 7,78 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.