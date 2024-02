Compagnie Financiere Richemont Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Aktie von Cie Financiere Richemont wird auf fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet und weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,7 auf. Dies macht die Aktie um 35 Prozent günstiger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Somit signalisiert diese Kennzahl eine Unterbewertung und aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Cie Financiere Richemont mit -4,52 Prozent um mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von -4,31 Prozent, wobei Cie Financiere Richemont mit 0,21 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cie Financiere Richemont-Aktie beträgt 19, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 20,93 im überverkauften Bereich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Cie Financiere Richemont.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cie Financiere Richemont-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 126,34 CHF, während der Kurs der Aktie bei 137,05 CHF liegt, was einer Abweichung von +8,48 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 120,55 CHF zeigt eine Abweichung von +13,69 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse das Rating "Gut".