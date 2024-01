Compagnie Financiere Richemont Aktie: Das gab es noch nie!

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie von Cie Financiere Richemont eine Performance von -0,54 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um -2,66 Prozent, was bedeutet, dass Cie Financiere Richemont eine Outperformance von +2,12 Prozent erzielt hat. In Bezug auf den "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -2,63 Prozent, wobei Cie Financiere Richemont um 2,09 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie von Cie Financiere Richemont in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cie Financiere Richemont aktuell bei 127,59 CHF. Der Aktienkurs selbst ging bei 128,5 CHF aus dem Handel, was einen Abstand von +0,71 Prozent bedeutet und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 114,46 CHF angenommen. Dies entspricht einer Differenz von +12,27 Prozent und führt zu einem "Gut"-Signal. Insgesamt wird die Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cie Financiere Richemont liegt bei 1,67, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Cie Financiere Richemont ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,78 auf, was 43 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (31,24). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die fundamentale Analyse.