Compagnie Financiere Richemont Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) der Cie Financiere Richemont liegt bei 40,16 und wird daher als "Neutral" bewertet, da die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft betrachtet werden. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielt die Cie Financiere Richemont eine Rendite von -0,54 Prozent, was mehr als 1 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,66 Prozent aufweist, liegt die Rendite der Cie Financiere Richemont mit 2,12 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Cie Financiere Richemont war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit fünf Tagen positiver Diskussion und zwei Tagen negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Dividendenrendite der Cie Financiere Richemont beträgt 2,36 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,29 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird dabei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.