Compagnie Financiere Richemont Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die technische Analyse der Cie Financiere Richemont zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 125,55 CHF liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 141,5 CHF erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +12,7 Prozent liegt und somit als "Gut" bewertet wird. Ebenso verhält es sich mit dem GD50, der in den letzten 50 Tagen bei 125,5 CHF lag, was einer Distanz von +12,75 Prozent entspricht und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Cie Financiere Richemont eine Dividendenrendite von 1,94 Prozent auf, was 1,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt. Mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 3% in der Branche wird die Aktie daher als unrentabel eingestuft und von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Cie Financiere Richemont ist insgesamt sehr positiv. Allerdings standen in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Fokus der Diskussionen, weshalb die allgemeine Einschätzung als "Neutral" gilt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie Financiere Richemont mit einem Wert von 21,09 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 23,15. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und als "Gut"-Empfehlung bewertet.