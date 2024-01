Compagnie Financiere Richemont Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Dividendenrendite der Cie Financiere Richemont beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,36 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,29 Prozent in der Branche für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Cie Financiere Richemont wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, weshalb das Sentiment als "Gut" eingeschätzt wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Cie Financiere Richemont bei -0,54 Prozent, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von -2,66 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Cie Financiere Richemont mit 2,12 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cie Financiere Richemont liegt bei 40,16, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.