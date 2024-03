Compagnie Financiere Richemont Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Aktie von Cie Financiere Richemont hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,79 Prozent erzielt, was 10,17 Prozent unter dem durchschnittlichen Sektorwert von 8,38 Prozent liegt. Im Branchenvergleich der Textilien Bekleidung und Luxusgüter liegt die mittlere jährliche Rendite bei -8,82 Prozent, wobei Cie Financiere Richemont aktuell 7,02 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 16,75 Punkten, was darauf hinweist, dass Cie Financiere Richemont überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt eine überverkaufte Situation (Wert: 24,14). Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf die Dividende von 1,94 % liegt Cie Financiere Richemont im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,15 % niedriger. Die Differenz von 1,2 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wodurch die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. In den vergangenen Tagen wurden positive Themen von Anlegern diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.