Compagnie Financiere Richemont Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Aktienkurs von Cie Financiere Richemont hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine Outperformance von +6,06 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Cie Financiere Richemont um 0,17 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich.

Die Dividendenrendite der Aktie liegt aktuell bei 1,94 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Textilien Bekleidung und Luxusgüter eine geringere Rendite von 1,15 Prozentpunkten bedeutet. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Cie Financiere Richemont als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 55,61, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert von 17,63 eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators lautet daher "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie derzeit bei 126,14 CHF, was eine Einstufung als "Gut" bedeutet. Der Aktienkurs selbst liegt bei 134,05 CHF, was einen Abstand von +6,27 Prozent zur GD200-Linie darstellt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 121,91 CHF, was einer Differenz von +9,96 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Gut" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Compagnie Financiere Richemont kaufen, halten oder verkaufen?

