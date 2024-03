Compagnie Financiere Richemont Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Cie Financiere Richemont-Aktie zeigt momentan eine Dividendenrendite von 1,94 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,17 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen unter dem Durchschnitt liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vor allem negative Themen diskutiert wurden. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 125,37 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 134,25 CHF liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 133,07 CHF, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend zeigt die Cie Financiere Richemont-Aktie gemäß der trendfolgenden Indikatoren insgesamt eine "Gut"-Bewertung.