Compagnie Financiere Richemont Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Aktienkurs von Cie Financiere Richemont hat im letzten Jahr eine Rendite von -1,79 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite damit 1,92 Prozent unter dem Durchschnitt von 0,13 Prozent. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die mittlere jährliche Rendite -10,72 Prozent, wobei Cie Financiere Richemont aktuell 8,93 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wurde die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 125,37 CHF lag, während der letzte Schlusskurs bei 134,25 CHF lag, was einem Unterschied von +7,08 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Basis wird die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnitt von 133,07 CHF, was einem Unterschied von +0,89 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Cie Financiere Richemont diskutiert wurde. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie führt.

Bei der Beurteilung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie ergibt sich ein langfristiges Stimmungsbild, das insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird. Die Anzahl der Beiträge war unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung war negativ.

Insgesamt erhält Cie Financiere Richemont aufgrund dieser Faktoren eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes und des Anleger-Sentiments.