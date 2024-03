Compagnie Financiere Richemont Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Aktienkurs von Cie Financiere Richemont hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,79 Prozent erzielt, was 2,59 Prozent unter dem Durchschnitt (0,8 Prozent) im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die mittlere jährliche Rendite -10,26 Prozent, wobei Cie Financiere Richemont aktuell 8,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt besonders positive Anleger-Stimmung bei Cie Financiere Richemont. Trotz einiger negativer Themen in den vergangenen Tagen, wird die Einschätzung der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Cie Financiere Richemont beträgt derzeit 1,94 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,17 Prozent in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie Financiere Richemont liegt bei 21, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 24,91) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

