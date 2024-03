Compagnie Financiere Richemont Aktie: Der Knaller!

Die Cie Financiere Richemont-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 140,6 CHF deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 125,72 CHF liegt, was einer Abweichung von +11,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 124,12 CHF wird mit einem aktuellen Schlusskurs ebenfalls überboten, mit einer Abweichung von +13,28 Prozent. Auf dieser Basis erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 24,74 und für 25 Tage bei 22,47, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,72 Prozent erzielt hat, was 1,55 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite von Cie Financiere Richemont sogar 10,96 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Bei Cie Financiere Richemont beträgt das aktuelle KGV 20, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 23 haben. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.