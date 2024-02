Compagnie Financiere Richemont Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die technische Analyse der Cie Financiere Richemont-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 126,34 CHF verläuft. Mit einem aktuellen Aktienkurs von 137,05 CHF ergibt sich ein Abstand von +8,48 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 120,55 CHF, was einem Unterschied von +13,69 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für die Cie Financiere Richemont-Aktie 1,94 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,13 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung in Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Cie Financiere Richemont-Aktie als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Abschnitt führt.