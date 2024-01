Compagnie Financiere Richemont Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Aktienkurs von Cie Financiere Richemont hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,54 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt um -2,66 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Cie Financiere Richemont eine Outperformance von +2,12 Prozent in dieser Branche erzielt hat. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -2,63 Prozent, wobei Cie Financiere Richemont 2,09 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Renditen erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Cie Financiere Richemont liegt bei 2,36 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,26 Prozent liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, was zu einem "Gut"-Rating führt. Das langfristige Stimmungsbild der Aktie von Cie Financiere Richemont wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Cie Financiere Richemont derzeit bei 127,59 CHF verzeichnet. Da der Aktienkurs selbst bei 128,5 CHF aus dem Handel ging, ergibt sich eine Einstufung als "Neutral". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei +12,27 Prozent, was ein "Gut"-Signal bedeutet. Zusammenfassend wird die Aktie von Cie Financiere Richemont auf Basis der technischen Analyse als "Gut" bewertet.