Compagnia Immobiliare Azionaria Aktie: Ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Cia Immobiliare Azionaria-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,05 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 0,042 EUR (Unterschied -16 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen beträgt dieser aktuell 0,04 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+5 Prozent).

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cia Immobiliare Azionaria weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI, da dieser bei 33,33 Punkten liegt und somit anzeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich somit für die Cia Immobiliare Azionaria-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf verschiedenen Analysekriterien.