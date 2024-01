Compagnia Immobiliare Azionaria Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aktie von Cia Immobiliare Azionaria wird nicht nur anhand von harten Fakten bewertet, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz. In den letzten Monaten war die Diskussionsintensität im Internet im üblichen Bereich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien war insgesamt neutral in den letzten Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führte.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Cia Immobiliare Azionaria derzeit 5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristig neutralen Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet ist die Einstufung jedoch schlecht, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -16 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als neutral bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer neutralen Bewertung für das Wertpapier von Cia Immobiliare Azionaria.

Insgesamt erhält die Aktie also in den verschiedenen Bewertungsfaktoren die Einschätzung "Neutral".