CompX Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Compx-Aktie hat eine Dividendenrendite von 4,59 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings haben Programme in den sozialen Medien eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Compx-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,32 USD lag, und der letzte Schlusskurs bei 24,09 USD liegt. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 23,64 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 54,82 Punkten, was bedeutet, dass die Compx-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Compx-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.