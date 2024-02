CompX Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Compx wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industrie mit einer Rendite von 39,5 Prozent bewertet, was mehr als 205 Prozent darunter liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche von -3,88 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, liegt Compx mit 43,37 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Compx ist ebenfalls positiv, wie aus den sozialen Plattformen hervorgeht. Die Kommentare und Befunde waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

In technischer Hinsicht wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Compx bei 21,38 USD verzeichnet. Der Aktienkurs selbst liegt bei 24,19 USD, was einen Abstand von +13,14 Prozent ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 23,78 USD, was einer Differenz von +1,72 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Compx liegt bei 45,29 und der RSI25 bei 48,32, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.