CompX Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der aktuelle Compx-RSI liegt bei 53,71, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 43,93, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für den 25-tägigen Zeitraum führt. Insgesamt führt diese Bewertung zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Compx-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,19 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 22,45 USD weicht somit um +11,19 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (20,43 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit +9,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Compx-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Anleger können Aktienkurse nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Compx auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen in den sozialen Medien hauptsächlich positive Themen rund um Compx diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Compx als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 13,2 liegt insgesamt 76 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der 53,92 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".