CompX Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies kann Aufschluss darüber geben, ob kurzfristige Kursrücksetzer oder Kursgewinne wahrscheinlicher sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis heran. Aktuell liegt der RSI7 für Compx bei 23,75 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung einbringt. Der RSI25 hingegen liegt bei 37,55, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält das Compx-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Compx bei 13 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Compx lediglich 13,33 Euro zahlt, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche als unterbewertet eingestuft wird.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie von Compx im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,68 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Sektor "Industrie" liegt die Aktie jedoch 185,4 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 5,44 Prozent, und Compx liegt aktuell 21,25 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Compx zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Compx.