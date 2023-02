CompTIA erweitert mit Einführung der DACH-Community ihren weltweiten Einfluss

Downers Grove, Illinois (ots/PRNewswire) -Tech-Führungskräfte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz legen bei der Eröffnungssitzung die Prioritäten für 2023 festDie Förderung von Karrieremöglichkeiten im Technologiebereich, der Aufbau von Cybersicherheit und die Verbesserung der Wachstumschancen für Unternehmen gehören im Jahr 2023 zu den Prioritäten der neuen DACH-Community, die von der CompTIA, der gemeinnützigen Vereinigung für die IT-Branche und die IT-Beschäftigten, ins Leben gerufen wurde.Der Vorstand der Community, der sich aus Geschäftsführern und Führungskräften von Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammensetzt, ist kürzlich in Düsseldorf zusammengetreten, um Prioritäten und Pläne für 2023 festzulegen.„Die Gruppe hat ehrgeizige Pläne, um Unternehmen bei der Bewältigung ihres Personalbedarfs, ihrer Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit und ihrer betrieblichen Probleme zu unterstützen", so M.J. Shoer, Chief Community Officer der CompTIA. „Das sind große Probleme, die nicht leicht zu lösen sind, aber unser Vorstand ist bereit, sich dieser Aufgabe mit großem Enthusiasmus und viel Engagement zu stellen, um die Tech-Gemeinschaft und die Arbeitskräfte in der Region zu fördern."Zu den Vorstandsmitgliedern der CompTIA-DACH-Community gehören Jürgen Ebner, ICTE; Otto Schobert, thefi.com; Géraldine Fricke-Bonin, Pax8; Max Pfister, niteflite networxx GmbH; Peter Dumitsch, SBIT AG; Ralph Friederichs; CYBERDYNE IT GmbH; Felix Zoebisch, be-solutions; Robert Sieber, MSP-Support GmbH; René Claus, Sophos; Jürgen Venhorst, Datto; Friedrich Holstein, Honaco Informationstechnologie GmbH & Co. KG; Rolf Niedhorn und Peter Feige, TechnoSoft Consulting GmbH; Henry Kiene, IT Service & Consulting; Bernd Ramgeus, Das Sys GmbH; Markus Rex, Synaxon; Josef Astlinger, Alerto Managed IT-Services; Andreas Schweizer, Diverto ICT Services; Tobias Motzet, Acronis sowie Kai Joeres und Norbet Neudeck, MailStore Software GmbH.Die Prioritäten der CompTIA-DACH-Community liegen darin, „die Technologiebranche cool zu machen". Dazu gehört es, das Ansehen und die Sichtbarkeit der Branche zu erhöhen, das Image der Branche zu verändern und die Botschaft zu vermitteln, dass es für jeden, der Ambitionen, Neugier oder Interesse hat, sich der Tech-Community anzuschließen, einen Platz in der Branche gibt.„Die Technologiebranche in der DACH-Region und auf der ganzen Welt floriert und bietet Karrieremöglichkeiten in vielen verschiedenen Bereichen", erklärte Shoer. „Unsere Aufgabe ist es, die Hürden für den Eintritt in die Technologiefachwelt abzubauen. Wir tun dies, indem wir Bildung, Schulungen und Möglichkeiten zur Verfügung stellen, um den Menschen zu helfen, Vertrauen aufzubauen und ihnen die Gewissheit zu geben, dass sie als Technologieexperten erfolgreich sein können."Die Vorstandsmitglieder erklärten, dass die Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der Arbeitskräfte auch den Arbeitgebern zugute kommen wird, unabhängig davon, ob es sich um Technologieunternehmen oder um Firmen in anderen Branchen handelt.Jüngste Untersuchungen der CompTIA zeigen, dass die Nachfrage nach Tech-Fachkräften, gemessen an den Stellenausschreibungen der Arbeitgeber, in ganz Europa weiterhin hoch ist.1 In Deutschland zum Beispiel haben Arbeitgeber im dritten Quartal 2022 mehr als 639.000 Stellen für technische Berufe ausgeschrieben. Diese Stellenangebote umfassen eine Vielzahl von Tätigkeiten, darunter Software- und Webentwickler und Programmierer, Systemanalytiker, Fachleute für Cybersicherheit, Netzwerk- und Systemadministratoren sowie Techniker und IT-Support-Spezialisten.In Bezug auf die Cybersicherheit wiesen die Vorstandsmitglieder darauf hin, dass die Kunden kontinuierlich über die Bedeutung und den Wert des Aufbaus einer starken Cyberpräsenz aufgeklärt werden müssen. Der jüngste „State of Cybersecurity"-Bericht der CompTIA hat ergeben, dass der allgemeine Stand der Cybersicherheit nur relativ langsame Fortschritte macht.2 Vor allem in den stärker entwickelten Regionen glauben nur wenige Menschen, dass sich die Situation entscheidend verbessert hat. Nahezu jeder ist der Meinung, dass es noch Raum für Verbesserungen gibt.Die DACH-Community ist die fünfte von der CompTIA gegründete Gruppe dieser Art. Die mitgliedergeführten Communities dienen als Einflussnehmer und Botschafter und arbeiten gemeinsam an Geschäftsinitiativen und Ideen, um die Technologiebranche voranzubringen. Weitere Informationen zur CompTIA-DACH-Community finden Sie unter https://connect.comptia.org/connect/communities/dach-community (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3772976-1&h=3412278854&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3772976-1%26h%3D2290978111%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fconnect.comptia.org%252Fconnect%252Fcommunities%252Fdach-community%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fconnect.comptia.org%252Fconnect%252Fcommunities%252Fdach-community&a=https%3A%2F%2Fconnect.comptia.org%2Fconnect%2Fcommunities%2Fdach-community).Informationen zur CompTIADie Computing Technology Industry Association (CompTIA) ist eine führende Stimme und Fürsprecherin des weltweiten Informationstechnologie-Ökosystems im Wert von 5 Billionen Dollar und der schätzungsweise 75 Millionen Industrie- und Technikfachleute, die die Technologie, die die Weltwirtschaft antreibt, entwickeln, implementieren, verwalten und schützen. Durch Bildung, Schulungen, Zertifizierungen, Interessenvertretung, Philanthropie und Marktforschung ist die CompTIA die Drehscheibe für die Erschließung des Potenzials der Tech-Branche und ihrer Arbeitskräfte. 1 „European Tech Hiring Trends", CompTIA, Dezember 2022.2 „State of Cybersecurity 2022", CompTIA, September 2022.