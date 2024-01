Community of Santa Maria Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Aktivität und Stimmungsänderung in den sozialen Netzwerken bezüglich der Community Of Santa Maria wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergibt sich eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 9,63 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 10,4 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt eine positive Bewertung, was insgesamt zu einer Gesamtnote "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Community Of Santa Maria liegt bei 35,71, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und somit zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine ähnliche Situation und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.