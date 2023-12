Community of Santa Maria Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die technische Analyse der Community Of Santa Maria zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 9,6 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 10,2 USD beträgt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +6,25 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 9,8 USD, was einer Differenz von +4,08 Prozent entspricht und die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer Gesamtnote von "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Community Of Santa Maria-Aktie einen RSI7-Wert von 66,67, was zu einer neutralen Bewertung führt, sowie einen RSI25-Wert von 30,77, der ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen. Daher wird die Aktie von Community Of Santa Maria insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 2,56 Prozent auf, die unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Dividendenpolitik der Community Of Santa Maria-Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die "Handelsbanken"-Branche hat eine Dividendenrendite von 138,62, was zu einer Differenz von -136,06 Prozent zur Community Of Santa Maria-Aktie führt.