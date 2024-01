Community /VT Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

In den letzten vier Wochen wurden bei der Aktie von Community -Vt keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 45 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch auf dieser Basis die Einstufung als "Neutral" vorgenommen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Community -Vt-Aktie von 18 USD mit einer Entfernung von +1,35 Prozent vom GD200 (17,76 USD) als "Neutral"-Signal zu bewerten ist. Der GD50-Kurs von 17,46 USD weist einen Abstand von +3,09 Prozent auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist.

In Bezug auf die Dividende weist Community -Vt derzeit eine Rendite von 5,73 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,82 % für "Handelsbanken". Dies ergibt eine Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenrendite.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Community -Vt derzeit mit Neutral-Ratings für Stimmung, RSI, technische Analyse und Dividende bewertet wird.