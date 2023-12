Community /VT Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die technische Analyse der Community -Vt-Aktie ergab einen Durchschnitt von 17,87 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17 USD, was einem Unterschied von -4,87 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, wobei auch hier der letzte Schlusskurs (17,11 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt lag (-0,64 Prozent). Daher erhält die Community -Vt-Aktie auch in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Community -Vt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,76 auf, was 58 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (16,05). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Community -Vt derzeit eine Dividendenrendite von 5,73 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,63 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt die Aktie eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Community -Vt bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.