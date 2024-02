Community /VT Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dadurch kann er anzeigen, ob ein Wert überkauft oder unterkauft ist. Der RSI für die Community -Vt-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 73. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 57,84, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit ergibt sich für den 25-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Community -Vt-Aktie auf Basis des RSI also eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse ist die Community -Vt-Aktie derzeit 1,98 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -1,14 Prozent, wodurch auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorliegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Bei Community -Vt war in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Diskussion zu beobachten. An einzelnen Tagen dominierten positive Themen, während an anderen Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In fundamentalen Analysen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 6,75, was 59 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 16. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.