Community Health im Check!

In den letzten Wochen wurde bei Community Health eine signifikante Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Veränderung des Stimmungsbildes ergibt sich aus der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, entweder positiv oder negativ über bestimmte Themen zu sprechen. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Hingegen wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Community Health für diesen Aspekt daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Community Health beträgt der 7-Tage-RSI 35,34 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 39,79 bewirkt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Community Health von 2,92 USD mit -21,93 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Demgegenüber beträgt der GD50 2,59 USD, was ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Community Health-Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Community Health mit einem Wert von 8 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Gesundheitsdienstleister". Das Branchen-KGV liegt bei 95,15, was zu einer Unterbewertung des Titels führt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

