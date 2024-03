Community Health Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Aktuell liegt der RSI für Community Health bei 48,72, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch der RSI25 Wert von 62 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating eingeschätzt.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus dem Gesundheitssektor hat die Community Health-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -53,49 Prozent erzielt, was 52,44 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 7,43 Prozent, und Community Health liegt aktuell 60,92 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Community Health-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt unter dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich für die Community Health-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Branchenvergleichs und des Sentiments in den sozialen Medien eine eher negative Einschätzung.