Community Bank System Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Aktienkurs des Community Bank System hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,64 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -35,69 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,04 Prozent. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite des "Finanzen"-Sektors mit 10,92 Prozent deutlich über der des Community Bank Systems, das 45,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht zeigt die technische Analyse der Community Bank System-Aktie eine positive Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 47,5 USD. Der letzte Schlusskurs (52,84 USD) weicht somit +11,24 Prozent ab. Auch im Vergleich zum Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen schneidet die Aktie positiv ab, mit einem letzten Schlusskurs von 45,46 USD (+16,23 Prozent Abweichung).

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich ebenfalls eine positive Stimmung rund um die Aktie. Sowohl die Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung für Community Bank System deuten auf eine positive Entwicklung hin. Dies entspricht einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Fundamental betrachtet ist die Aktie des Community Bank System aus Sicht der Analysten unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,78 wird die Aktie mit einem Abstand von 5 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,49 gehandelt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.