Community Bank System Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Stimmung unter Anlegern für die Community Bank System-Aktie ist in den sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen gab es an vier Tagen vor allem positive Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Dadurch erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Institutionelle Analysten haben der Community Bank System in den letzten 12 Monaten insgesamt 2-mal die Einschätzung "Gut" und kein Mal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" vergeben. Das langfristige Rating des Titels seitens institutioneller Analysten ist somit "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 53,09 USD erwarten die Analysten eine Kursentwicklung von 18,67 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 63 USD. Diese Entwicklung wird ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Community Bank System als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Community Bank System-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 23,53 und ein Wert für den RSI25 von 22,44, was beide zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist somit "Gut".

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Community Bank System. Das Kriterium des Sentiments wird daher als "Neutral" bewertet. Jedoch war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Community Bank System daher für diese Stufe ein "Gut".