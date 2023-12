Community Bank System Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Aktienkurs von Community Bank System hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor als deutlich unterdurchschnittlich erwiesen, mit einer Rendite von -34,64 Prozent, was mehr als 38 Prozent unter dem Sektor-Schnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche in den letzten 12 Monaten von -5,25 Prozent, liegt die Rendite von Community Bank System mit 29,39 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, weist Community Bank System ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 15 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie zur Folge hat.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten die Community Bank System insgesamt positiv. Von insgesamt 2 Bewertungen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Community Bank System bei 63 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 30,22 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Kurs von 48,38 USD. Dies führt zu einer positiven Gesamteinstufung durch die Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Community Bank System bei 48,38 USD, was +12,96 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt, was eine kurzfristig positive Einschätzung ergibt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage hingegen liegt die Aktie mit +0,94 Prozent in der Nähe des GD200, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume positiv bewertet.