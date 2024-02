Community Bank System Aktie: Pleite oder Chance?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Community Bank System diskutiert, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Community Bank System. Aufgrund dieser positiven Stimmung ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Community Bank System bei -34,64 Prozent, was mehr als 151688 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,3 Prozent, wobei Community Bank System mit 34,35 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Community Bank System liegt mit einem Kurs von 44,88 USD inzwischen -8,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -4,77 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Community Bank System-Aktie beträgt aktuell 63, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 65,1 ebenfalls neutral. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Community Bank System damit ein "Neutral"-Rating.