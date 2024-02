Community Bank System Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) des Community Bank System-Aktienkurses in den letzten 7 Tagen beträgt 36. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 59,36 bestätigt diese Einschätzung und führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Community Bank System-Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Community Bank System mit 4,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 139,02 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 63 USD, was eine Steigerung um 36,51 Prozent vom letzten Schlusskurs (46,15 USD) bedeutet und daher zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Community Bank System-Aktie bei 47,05 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -5,59 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.