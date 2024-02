Community Bank System Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Community Bank System neutral eingestuft ist. Der RSI7 beträgt 41,77 und der RSI25 liegt bei 59,02, was beide zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass die Aktie aktuell 7,23 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur -3,74 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Community Bank System beträgt derzeit 4,55 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,87 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird.

Analysten bewerten die Community Bank System-Aktie mit "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 39,17 Prozent hin, was die "Gut"-Bewertung bestätigt. Insgesamt erhält die Community Bank System eine "Gut"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.