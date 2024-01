Community Bank System Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Community Bank System liegt bei 41,05 und wird daher als neutral eingestuft. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, mit sieben Tagen, in denen positive Themen dominierten, und vier Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen war jedoch eine verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf die Community Bank System zu verzeichnen, was zu einer neutralen Bewertung durch die Redaktion führt.

Die Dividendenrendite der Community Bank System beträgt 4,55 Prozent und liegt damit 134,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine schlechte Bewertung von der Redaktion.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem positiven Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 63 USD, was eine Empfehlung für ein Anstiegspotenzial von 19,75 Prozent darstellt. Insgesamt erhält die Community Bank System-Aktie daher eine positive Empfehlung von Analysten.