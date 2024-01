Convatec Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Convatec ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 89,37 ist das Unternehmen deutlich teurer als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, der bei 36,77 liegt. Dies ergibt einen Abstand von 143 Prozent und führt daher zu der Einschätzung, dass die Aktie überbewertet ist.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Convatec in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,42 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +23,44 Prozent, da ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -15,02 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor insgesamt hat Convatec mit einer Überperformance von 22,42 Prozent gut abgeschnitten.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Convatec-Aktie derzeit bei 217,56 GBP verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 244,2 GBP, was einen Abstand von +12,24 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt Convatec mit einem Niveau von 222,25 GBP und einer Differenz von +9,88 Prozent im positiven Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Convatec daher eine positive Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt kann Convatec von der Redaktion mit positiven Bewertungen in den Kategorien Fundamentalanalyse, Branchenvergleich Aktienkurs, technische Analyse und Anlegerstimmung eingestuft werden.