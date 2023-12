Community Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "New York Community Bancorp":

Die Stimmung rund um den Aktienkurs von Community spiegelt sich deutlich in den Diskussionen auf sozialen Medien wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird demnach als angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 7,01 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 6,32 Prozent liegt. Daher erhält Community in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor, liegt die Rendite von Community mit 24,59 Prozent um mehr als 14 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche liegt die Rendite mit 23,49 Prozent deutlich darüber. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Analysten geben insgesamt eine "Neutral"-Einstufung ab, basierend auf 2 Kaufempfehlungen, 4 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Community liegt bei 10,7 USD, was einer Entwicklung von 2,69 Prozent entspricht. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung, der Dividendenpolitik, der Branchenvergleich Aktienkurs und der Analysteneinschätzung für die Aktie von Community.