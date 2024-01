Community Aktie: Was wird das noch werden?

Die Anlegerstimmung für das Unternehmen Community war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt 13 positive und ein negatives Stimmungsbild. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch neutral. Auf Grundlage einer Stimmungsanalyse erhält Community daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Community insgesamt 6 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 2,29 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie verläuft bei 10,65 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs lag bei 10,46 USD, was einem Abstand von -1,78 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 9,79 USD, was einem "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung und Diskussion rund um die Aktie wird auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Community weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Community bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".