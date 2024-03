Community Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Community liegt bei 15, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (KGV von 134,91) unter dem Durchschnitt (ca. 89 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Community daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Community derzeit einen Wert von 6,92 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,32 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Community-Aktie liegt bei 68,75, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 62,21 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Community-Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Community insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotential von 170,27 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Community daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.