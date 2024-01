Community Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "New York Community Bancorp":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Community-Aktie liegt bei 34 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Community.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Community in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies ergibt sich aus einer tendenziell negativen Stimmung in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen nimmt ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Community daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Community eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Community von Analysten als "Neutral" eingestuft, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Von diesen bewerteten 2 die Aktie als "Gut", 4 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Die Durchschnittserwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 10,7 USD, was einer Erwartung von 1,61 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält Community daher die Bewertung "Neutral".