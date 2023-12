Community Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Community-RSI weist eine Ausprägung von 79,37 auf, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 41,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Community derzeit bei 10,56 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 10,22 USD, was einem Abstand von -3,22 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 9,8 USD angenommen, was einer Differenz von +4,29 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien ist als "Neutral" einzustufen, während die Anzahl der Beiträge eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen zeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Community daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Community als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lagen 2 als Gut, 4 als Neutral und 0 als Schlecht vor. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Community vor, und im Mittel wird ein Kursziel von 10,7 USD erwartet. Dies entspricht einer Erwartung von 4,7 Prozent, was ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.