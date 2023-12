Community Aktie: Gut oder schlecht?

Die Community-Aktie schüttet eine Dividende von 5,42 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (138,67 %) als niedriger einzustufen ist. Die Differenz beträgt 133,25 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Community diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Stimmung und einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Community-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,41 USD. Der letzte Schlusskurs von 44,75 USD weicht um +19,62 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 40,49 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+10,52 Prozent) und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht daher einem "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich für Community in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".