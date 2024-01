Community Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "New York Community Bancorp":

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Community insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen jedoch keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 10,7 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 4,7 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 10,22 USD, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche hat die Community in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,59 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +22,51 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 10,62 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über die Community, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde über das Unternehmen deutlich weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Community aktuell bei 10,64 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 10,22 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -3,95 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 9,79 USD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Community-Aktie.