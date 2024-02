Communities First Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ffb zeigt der RSI7 einen Wert von 54,55 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 40,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Ffb liegt bei 0 %, was 138,87 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) einen Wert von 67,82 USD an, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt bei 78,25 USD, was einen Abstand von +15,38 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 75,6 USD ergibt sich eine Differenz von +3,51 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Ffb-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Ffb wird von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen ergibt, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.